Serie C, ecco gli arbitri della 18ª giornata nei tre Gironi del campionato 2025-2026
Sono state pubblicate le designazioni arbitrali della 18ª giornata del campionato di Serie C 2025-26. Ecco nel dettaglio le scelte per le gare dei tre gironi, che si disputeranno tra venerdì 12 e lunedì 15 dicembre 2025:
GIRONE A
Alcione Milano-Virtus Verona: Edoardo Manedo Mazzoni di Prato (Linari-Pignatelli. IV Ufficiale: Iacobellis. Operatore FVS:Antonicelli)
Arzignano Valchiampo-Pro Patria: David Kovacevic di Arco Riva (Nigri-Fanara. IV Ufficiale: Drigo. Operatore FVS: Tomasi)
Cittadella-Novara: Gianluca Guitaldi di Rimini (Brunetti-Turra. IV Ufficiale: Pasculli. Operatore FVS: Callovi)
Dolimiti Bellunesi-Union Brescia: Giuseppe Maria Manzo di Torre Annunziata (Recupero-Gatto. IV Ufficiale: Bozzetto. Operatore FVS: Cerrato)
Inter U23-Giana Erminio: Alberto Poli di Verona (Daghetta-Testaì. IV Ufficiale: Bortolussi. Operatore FVS: Sicurello)
Lumezzane-Lecco: Riccardo Dasso di Genova (Cassano-Martinelli. IV Ufficiale: Frasynyak. Operatore FVS: Chimento)
Ospitaletto-Pro Vercelli: Enrico Cappai di Cagliari (Pilleri-Scipione. IV Ufficiale: Cerea. Operatore FVS: Montanelli)
Pergolettese-Vicenza: Simone Gauzolino di Torino (Russo-Peloso. IV Ufficiale: Rossini. Operatore FVS: Marchese)
Renate-Trento: Lorenzo Massari di Torino (Di Meo-Colazzo. IV Ufficiale: Castellano. Operatore FVS: Li Vigni)
Triestina-AlbinoLeffe: Andrea Terribile di Bassano del Grappa (Boato-Sadikaj. IV Ufficiale: Migliorini. Operatore FVS: Munitello)
GIRONE B
Arezzo-Pineto: Felipe Salvatore Viapiana di Catanzaro (Fenzi-Gasparini. IV Ufficiale: Zoppi. Operatore FVS: Meraviglia)
Campobasso-Perugia: Fabrizio Pacella di Roma 2 (Mastrosimone-Scardovi. IV Ufficiale: Liotta. Operatore FVS: Valcaccia)
Forlì-Carpi: Michele Maccorin di Pordenone (De Luca-Manzini. IV Ufficiale: Lovison. Operatore FVS: Tagliaferri)
Gubbio-Torres: Jules Roland Andeng Tona Mbei di Cuneo (Galasso-Cufari. IV Ufficiale: Eremitaggio. Operatore FVS: Brunozzi)
Guidonia Montecelio-Ascoli: Francesco Zago di Conegliano (Capriuolo-Sbardella. IV Ufficiale: Di Frnacesco. Operatore FVS: Petrov)
Juventus Next Gen-Pianese: Alessandro Colelli di Ostia Lido (Mallimaci-Galluzzo. IV Ufficiale: Gandino. Operatore FVS: Mititelu)
Pontedera-Sambenedettese: Domenico Castellone di Napoli (Roncari-Posteraro. IV Ufficiale: Burlando. Operatore FVS: Palermo)
Ternana-Bra: Maria Marotta di Sapri (Carella-Brizzi. IV Ufficiale: Dorillo. Operatore FVS: D'Ascanio)
Vis Pesaro-Ravenna: Edoardo Gianquinto di Parma (Vitale-Rinaldi. IV Ufficiale: D'Eusanio. Operatore FVS: Merciari)
Riposa: Livorno
GIRONE C
Atalanta U23-Sorrento: Deborah Bianchi di Prato (Bianchi-Skura. IV Ufficiale: Vailati. Operatore FVS: Schirinzi)
Picerno-Salernitana: Abdoulaye Diop di Treviglio (Spagnolo-Rosania. IV Ufficiale: Mirabella. Operatore FVS: Martinelli)
Benevento-Giugliano: Valerio Pezzopane de L'Aquila (Cecchi-Storgato. IV Ufficiale: Tropiano. Operatore FVS: Aletta)
Casertana-Latina: Valerio Vogliacco di Bari (Cardona-Ghani Arshad. IV Ufficiale: Luongo. Operatore FVS: Spatrisano)
Cavese-Siracusa: Antonio Di Reda di Molfetta (Granata-Spizuoco. IV Ufficiale: Recchia. Operatore FVS: Romaniello)
Crotone-Casarano: Fabrizio Ramondino di Palermo (Chichi-Scribani. IV Ufficiale: Rispoli. Operatore FVS: Gigliotti)
Foggia-Monopoli: Alessandro Pizzi di Bergamo (Marucci-Di Berardino. IV Ufficiale: Mastrodomenico. Operatore FVS: Alessandrino)
Potenza-Catania: Filippo Colaninno di Nola (Pasqualetto-Pelosi. IV Ufficiale: Palmieri. Operatore FVS: Ciannarella)
Team Altamura-Audace Cerignola: Enrico Gemelli di Messina (Tempestilli-Gentile. IV Ufficiale: Spina. Operatore FVS: Fumarulo)
Trapani-Cosenza: Dario Acquafredda di Molfetta (Cavalli-Bettani. IV Ufficiale: Madonia. Operatore FVS: Citarda)
