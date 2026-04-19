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Arezzo e Ascoli non mollano: verdetto promozione all’ultimo turno, Forlì è salvo

Arezzo e Ascoli non mollano: verdetto promozione all’ultimo turno, Forlì è salvoTUTTO mercato WEB
© foto di Nicola Ianuale/TuttoSalernitana.com
Daniel Uccellieri
Oggi alle 00:34I fatti del giorno
Daniel Uccellieri

La corsa alla promozione nel Girone B si deciderà all’ultima giornata. Anche nel turno odierno, infatti, Arezzo e Ascoli non hanno sbagliato: entrambe hanno conquistato i tre punti, rimandando ogni verdetto agli ultimi novanta minuti di campionato.

L’Ascoli si è imposto di misura sul Guidonia (1-0), mentre l’Arezzo ha mandato un segnale forte calando il poker sul campo del Pineto, restando così agganciato alla vetta e mantenendo apertissima la sfida.

Negli altri campi, sorridono le squadre impegnate nella lotta salvezza: il Forlì conquista un successo pesantissimo che vale la salvezza matematica, mentre anche la Sambenedettese fa un passo importante in chiave permanenza. Risponde presente pure la Ternana, che espugna il campo del Bra con un 2-1 dopo il caos societario degli ultimi giorni.

Girone B
Sabato 18 aprile
Ascoli-Guidonia Montecelio 1-0
59' Milanese
Bra-Ternana 1-2
40' Pettinari (T), 45+3' Sinani (B), 90+1' Aramu
Carpi-Forlì 0-1
19' Trombetta
Perugia-Campobasso 0-1
34' Gargiulo
Pianese-Juventus Next Gen 0-0
Pineto-Arezzo 1-4
31' Ionita (A), 64' Arena (A), 82' El Haddad (P), 90+4' Pattarello (A), 90+7' Tavernelli (A)
Ravenna-Vis Pesaro 1-0
90+5' Dimarco
Sambenedettese-Pontedera 2-1
19' Eusepi (S), 45+8' Candellori (S), 86'Mbambi (P)
Torres-Gubbio 0-0

Riposa: Livorno

CLASSIFICA SERIE C, GIRONE B - Arezzo 77, Ascoli 77, Ravenna 73, Campobasso 56, Juventus Next Gen 52, Pineto 50, Ternana 48, Pianese 47, Vis Pesaro 46, Gubbio 45, Livorno 40, Forlì 39, Guidonia Montecelio 38, Carpi 37, Perugia 37, Torres 36, Sambenedettese 34, Bra 31, Pontedera 20

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