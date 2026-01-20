Serie C, i marcatori: passi avanti di La Gumina (Inter U23) e Manconi (Benevento)
Con la serata di ieri, lunedì 19 gennaio, il campionato di Serie C ha definitivamente mandato in archivio la 22ª giornata del campionato: ovviamente smossa la classifica marcatori, di cui riportiamo le prime cinque posizioni di ogni raggruppamento, ricordando che il numero tra parentesi indica i calci di rigori calciati.
Ricordiamo inoltre che la classifica - anche appunto marcatori - del Girone B ha subito lo scossone dopo l'esclusione del Rimini dal campionato, che ha portato all'invalidazione dei match che hanno riguardato l'ormai defunta compagine biancorossa.
Di seguito la classifica marcatori aggiornata:
GIRONE A
10 gol: Sipos (4; Lecco)
8 gol: La Gumina (4; Inter U23), Mastroianni (3; Pro Patria), Minesso (Arzignano)
7 gol: Rauti (Vicenza)
6 gol: Bertoli (2; Ospitaletto), Caccavo (Lumezzane), Capone (5; Trento), Cazzadori (Union Brescia), Clemenza (2; Dolomiti Bellunesi), Dalmonte (Trento), Gunduz (Triestina), Morra (1; Vicenza), Stuckler (1; Vicenza)
5 gol: Comi (Pro Vercelli), Da Graca (Novara), De Paoli (2; AlbinoLeffe), Karlsson (Renate), Giannotti (Trento), Ionita (1; Triestina), Sali (AlbinoLeffe), Spinaccè (Inter U23), Vertainen (Triestina)
GIRONE B
10 gol: Bellini (2; Pianese), Bruzzaniti (3; Pineto)
9 gol: Bifulco (1; Campobasso), Pattarello (3; Arezzo)
8 gol: D’Uffizi (Ascoli)
7 gol: Spini (2; Ravenna)
6 gol: Cianci (1; Arezzo), Cortesi (1; Carpi), Di Carmine (3; Livorno), Dionisi (2; Livorno), Dubickas (Ternana), Eusepi (1; Sambenedettese), Gori (2; Ascoli), Luciani (1; Ravenna), Petrelli (2; Forlì), Ravasio (2; Arezzo), Tavernelli (Arezzo), Tenkorang (Ravenna)
GIRONE C
11 gol: Chiricò (2; Casarano)
10 gol: Gomez (1; Crotone)
9 gol: D’Ursi (1; Sorrento), Fischnaller (1; Trapani), Salvemini (3; Benevento)
8 gol: Manconi (Benevento), Parigi (2; Latina), Vavassori (Atalanta U23)
7 gol: Forte (1; Catania), Grandolfo (Trapani/Casarano), Lunetta (Catania), Orlando (3; Cavese), Ricciardi (Cosenza)
