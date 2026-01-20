Serie C, i marcatori: passi avanti di La Gumina (Inter U23) e Manconi (Benevento)

Con la serata di ieri, lunedì 19 gennaio, il campionato di Serie C ha definitivamente mandato in archivio la 22ª giornata del campionato: ovviamente smossa la classifica marcatori, di cui riportiamo le prime cinque posizioni di ogni raggruppamento, ricordando che il numero tra parentesi indica i calci di rigori calciati.

Ricordiamo inoltre che la classifica - anche appunto marcatori - del Girone B ha subito lo scossone dopo l'esclusione del Rimini dal campionato, che ha portato all'invalidazione dei match che hanno riguardato l'ormai defunta compagine biancorossa.

Di seguito la classifica marcatori aggiornata:

GIRONE A

10 gol: Sipos (4; Lecco)

8 gol: La Gumina (4; Inter U23), Mastroianni (3; Pro Patria), Minesso (Arzignano)

7 gol: Rauti (Vicenza)

6 gol: Bertoli (2; Ospitaletto), Caccavo (Lumezzane), Capone (5; Trento), Cazzadori (Union Brescia), Clemenza (2; Dolomiti Bellunesi), Dalmonte (Trento), Gunduz (Triestina), Morra (1; Vicenza), Stuckler (1; Vicenza)

5 gol: Comi (Pro Vercelli), Da Graca (Novara), De Paoli (2; AlbinoLeffe), Karlsson (Renate), Giannotti (Trento), Ionita (1; Triestina), Sali (AlbinoLeffe), Spinaccè (Inter U23), Vertainen (Triestina)

GIRONE B

10 gol: Bellini (2; Pianese), Bruzzaniti (3; Pineto)

9 gol: Bifulco (1; Campobasso), Pattarello (3; Arezzo)

8 gol: D’Uffizi (Ascoli)

7 gol: Spini (2; Ravenna)

6 gol: Cianci (1; Arezzo), Cortesi (1; Carpi), Di Carmine (3; Livorno), Dionisi (2; Livorno), Dubickas (Ternana), Eusepi (1; Sambenedettese), Gori (2; Ascoli), Luciani (1; Ravenna), Petrelli (2; Forlì), Ravasio (2; Arezzo), Tavernelli (Arezzo), Tenkorang (Ravenna)