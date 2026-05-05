Lecco, Valente alla vigilia dei playoff: "Noi più forti della Giana? In gara secca succede di tutto"

"È la prima volta che faccio i playoff da allenatore, e domenica, per la prima volta, ho visto gare intense. Qui l'ambiente si sta caricando, e vorrei chiedere a tutti di sostenerci, a partire da mercoledì sera, in questo percorso. Se tutta l'energia sarà trasmessa in modo positivo, per prendere una direzione importante...ecco, è il momento. Iniziano ora i giochi veri": così, nel corso della conferenza stampa che anticipa la partita contro la Giana Erminio, il tecnico del Lecco Federico Valente, che ha parlato alla vigilia della sfida del secondo turno della fase a gironi dei playoff.

Il trainer ha poi proseguito: "Noi più forti della Giana? In una gara può succedere tutto. L'approccio alla gara sarà determinante, per entrambi i tempi, così come l'indirizzare la gara sui binari che vogliamo. E alle volte neppure basta questo, perché niente è scontato. Noi come squadra, però, siamo tutti a disposizione, sperando oggi non succeda nulla, e questo è molto positivo, anche perché il primo obiettivo è quello di passare il turno, poi vedere quello che ci attenderà giovedì. Stavamo già studiando da giorni tutti e quattro i possibili avversari, ma poi mi sono concentrato subito sulla Giana, ho visto subito una certa cattiveria agonistica da parte loro".

Conclude quindi: "Entrare da terzi in classifica cambia, ma chiaramente servirà anche vedere quello che sarà il risultato del match di domani. A ogni modo qui abbiamo organizzato un percorso, ho ancora il contratto, e tanti ragazzi sono cresciuti: se usciamo ovviamente mi dispiace tanto, ma a ora penso solo a fare bene domani, e ad accendere il fuoco dentro di tutto. Può essere un percorso importante".