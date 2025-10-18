Oggi Roma-Inter e Torino-Napoli, La Gazzetta dello Sport in apertura: "Testa tosta"

"Testa tosta" scrive La Gazzetta dello Sport in apertura quest'oggi soffermandosi sul ritorno della Serie A e sulle super-sfide per la vetta del campionato in programma tra Torino-Napoli e Roma-Inter. La trappola Toro attende la formazione di Antonio Conte, sfida tra ex invece all'Olimpico tra Gasperini e Chivu.

Qui rossoneri - "Max, un altro Milan": il tecnico costretto a cambiare in vista della gara con la Fiorentina. Leao unica punta e Loftus-Cheek alle sue spalle, con Ricci in mediana, queste le probabili scelte di Allegri.