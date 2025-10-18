Oggi Roma-Inter e Torino-Napoli, La Gazzetta dello Sport in apertura: "Testa tosta"
"Testa tosta" scrive La Gazzetta dello Sport in apertura quest'oggi soffermandosi sul ritorno della Serie A e sulle super-sfide per la vetta del campionato in programma tra Torino-Napoli e Roma-Inter. La trappola Toro attende la formazione di Antonio Conte, sfida tra ex invece all'Olimpico tra Gasperini e Chivu.
Qui rossoneri - "Max, un altro Milan": il tecnico costretto a cambiare in vista della gara con la Fiorentina. Leao unica punta e Loftus-Cheek alle sue spalle, con Ricci in mediana, queste le probabili scelte di Allegri.
Editoriale di Niccolò Ceccarini Juventus, c’è anche l’idea Kim. Per la fascia pressing su Molina. E torna d’attualità anche Kessié. Milan: ecco lal lista dei nomi per la difesa. Napoli, occhi su Mainoo del Manchester United
