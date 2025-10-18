Le prime pagine dei quotidiani italiani e stranieri di oggi, sabato 18 ottobre

Torna la Serie A ed è naturalmente l'argomento principale sulle prime pagine dei quotidiani di oggi, sabato 18 ottobre 2025, e che vi proponiamo in calce. Un grande sabato di calcio con le sfide per la salvezza tra Lecce-Sassuolo e Pisa-Verona e con le sfide per la vetta della classifica tra Torino-Napoli e Roma-Inter.

Spazio anche ai problemi delle varie squadre con il virus FIFA che si abbatte sui club. Tanti i calciatori infortunati al rientro nei rispettivi club. Il Milan dovrà fare a meno di Pulisic per almeno 10 giorni dopo l'infortunio in nazionale.