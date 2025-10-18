Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Eventi LiveCalciomercato H24MobileNetworkRedazioneContatti
Canali Serie A atalantabolognacagliaricomocremonesefiorentinagenoahellas veronainterjuventuslazioleccemilannapoliparmapisaromasassuolotorinoudinese
Canali altre squadre ascoliavellinobaribeneventobresciacasertanacesenafrosinonelatinalivornonocerinapalermoperugiapescarapordenonepotenzaregginasalernitanasampdoriasassuoloturris
Altri canali mondiale per clubserie bserie cchampions leaguefantacalciopodcaststatistiche
NetworkEventi liveTMW RadioTMW MagazineTMW NewsCalciomercato h24

Le prime pagine dei quotidiani italiani e stranieri di oggi, sabato 18 ottobre

Le prime pagine dei quotidiani italiani e stranieri di oggi, sabato 18 ottobreTUTTO mercato WEB
Oggi alle 07:01Rassegna stampa
Antonio Parrotto

Torna la Serie A ed è naturalmente l'argomento principale sulle prime pagine dei quotidiani di oggi, sabato 18 ottobre 2025, e che vi proponiamo in calce. Un grande sabato di calcio con le sfide per la salvezza tra Lecce-Sassuolo e Pisa-Verona e con le sfide per la vetta della classifica tra Torino-Napoli e Roma-Inter.

Spazio anche ai problemi delle varie squadre con il virus FIFA che si abbatte sui club. Tanti i calciatori infortunati al rientro nei rispettivi club. Il Milan dovrà fare a meno di Pulisic per almeno 10 giorni dopo l'infortunio in nazionale.

Articoli correlati
Roma con l'attacco ad alta qualità, Corriere di Roma: "Giocano Dybala, Pellegrini... Roma con l'attacco ad alta qualità, Corriere di Roma: "Giocano Dybala, Pellegrini e Soulé"
Indisponibili e squalificati della Serie A: chi salta la 7^ giornata di campionato... Indisponibili e squalificati della Serie A: chi salta la 7^ giornata di campionato
Roma-Inter, le probabili formazioni: si rivede Dybala dall'inizio, straordinari per... Roma-Inter, le probabili formazioni: si rivede Dybala dall'inizio, straordinari per Barella
Altre notizie Rassegna stampa
"A Superga imparo il Toro", La Repubblica (ed. Torino): "Simeone, lacrime e cuore"... "A Superga imparo il Toro", La Repubblica (ed. Torino): "Simeone, lacrime e cuore"
Lecce col Sassuolo per proseguire il cammino. Nuovo Quotidiano di Puglia: "Camarda... Lecce col Sassuolo per proseguire il cammino. Nuovo Quotidiano di Puglia: "Camarda sfida Stulic"
Como-Juve domani a pranzo, La Provincia di Como: "Sognando il compiaccio" Como-Juve domani a pranzo, La Provincia di Como: "Sognando il compiaccio"
Roma con l'attacco ad alta qualità, Corriere di Roma: "Giocano Dybala, Pellegrini... Roma con l'attacco ad alta qualità, Corriere di Roma: "Giocano Dybala, Pellegrini e Soulé"
Conte sfida Toro e tour de force, La Repubblica (ed. Napoli): "Vediamo a che punto... Conte sfida Toro e tour de force, La Repubblica (ed. Napoli): "Vediamo a che punto è il Napoli"
Atalanta, compleanno speciale. Corriere di Bergamo: "Festa con la Coppa e i grandi... Atalanta, compleanno speciale. Corriere di Bergamo: "Festa con la Coppa e i grandi ex"
Oggi c'è Roma-Inter, La Repubblica (ed. Roma) in taglio alto: "Guida Dybala" Oggi c'è Roma-Inter, La Repubblica (ed. Roma) in taglio alto: "Guida Dybala"
Nuovi piani per Napoli, Corriere del Mezzogiorno: "San Carlo e stadio Maradona: la... Nuovi piani per Napoli, Corriere del Mezzogiorno: "San Carlo e stadio Maradona: la linea Fico"
Editoriale di Niccolò Ceccarini Immagine box laterale di Niccolò Ceccarini Juventus, c’è anche l’idea Kim. Per la fascia pressing su Molina. E torna d’attualità anche Kessié. Milan: ecco lal lista dei nomi per la difesa. Napoli, occhi su Mainoo del Manchester United
Le più lette
1 Milan-Fiorentina, le probabili formazioni: arriva il momento di Leao, resta il dubbio Kean
2 Como-Juventus, le probabili formazioni: Tudor con la difesa formata da Kalulu, Gatti e Kelly
3 Atalanta-Lazio, le probabili formazioni: ennesimo ballottaggio tra Sulemana e Lookman
4 Cagliari-Bologna, le probabili formazioni: Borrelli affianca Esposito, Dallinga più di Castro
5 Roma-Inter, le probabili formazioni: si rivede Dybala dall'inizio, straordinari per Barella
Ora in radio
Repliche 00:00Repliche live!
Le repliche di TMW Radio
Guelfi e Ghibellini 11:05Guelfi e Ghibellini
Guelfi e Ghibellini la trasmissione che strizza l'occhio al calcio attraverso argomenti leggeri passando per la cucina la cronaca la attualità e la politica.
Repliche 13:05Repliche
Le repliche di TMW Radio
Primo piano
Immagine top news n.0 Torna la Serie A: da Roma-Inter a Milan-Fiorentina, tutte le probabili formazioni del 7° turno
Immagine top news n.1 Dal portiere a Thuram e gli attaccanti: Chivu prepara a Roma-Inter. E quanti elogi a Gasp
Immagine top news n.2 Gasperini mette pressione all'Inter e alleggerisce la sua Roma. Poi "scalda" Dybala
Immagine top news n.3 Serie A, 7^ giornata LIVE: ecco Leao e Dybala, entrambi tornano titolari
Immagine top news n.4 Gasperini ai tifosi della Dea: "Mi auguro l'Atalanta vinca ancora. Ecco perché non ho salutato"
Immagine top news n.5 Napoli, Conte conferma: "Due rientri col Torino. Lobotka? E' in via di recupero"
Immagine top news n.6 Inter, Chivu: "Gasperini mandato via troppo presto dall'Inter. Per me è un esempio"
Immagine top news n.7 Dybala titolare con l'Inter? Gasperini: "Le soluzioni le conoscete... Ha fatto due belle settimane"
TMW Podcast
Immagine news podcast primo piano C'è solo una soluzione per Pisilli: star con l'Under 21 ma spettatore con Gasperini Ascolta il podcast
APP TMW
Immagine news podcast n.1 Paratici torna ufficialmente al Tottenham. Perché è uno dei migliori ds al mondo
Immagine news podcast n.2 Per Gennaro Gattuso questa Nazionale ha ancora un grande difetto
Immagine news podcast n.3 Due manifestazioni e una partita: così Udine si prepara a vivere la giornata di oggi
Immagine news podcast n.4 Come reagirà la Juventus all'emergenza nerissima in difesa dopo il ko di Bremer
TMW Radio Sport
Immagine news Serie C n.1 Casi Rimini e Triestina, l'avv. Cerbara: "Prossimo mercato sarà cartina di tornasole"
Immagine news Serie A n.2 De Paola sulla Juventus: "Tudor isolato e lasciato in balìa di se stesso"
Immagine news Serie A n.3 Simone Braglia: "Juventus, occhio al Como. E il Torino può sorprendere Conte"
Serie A
Immagine news Serie A n.1 Genoa, -1 alla gara col Parma: la fiducia di Vieira e una vittoria che può servire a sbloccarsi
Immagine news Serie A n.2 Indisponibili e squalificati della Serie A: chi salta la 7^ giornata di campionato
Immagine news Serie A n.3 La sfida tra Dortmund e Bayern si allarga sul calciomercato: al centro c'è Schlotterbeck
Immagine news Serie A n.4 Roma, Gasp deve interrompere il sortilegio Inter: solo 5 vittorie in 34 partite, l’ultima nel 2018
Immagine news Serie A n.5 Un problema grosso e altri due dubbi seri nel Milan, ma davanti torna Leao
Immagine news Serie A n.6 Finalmente è l'anno di Harry Kane. Bayern e Inghilterra, attenti a questi due...
Serie B
Immagine news Serie B n.1 Serie B, Spezia-Cesena: al Picco due squadre alla ricerca del riscatto
Immagine news Serie B n.2 Serie B, Reggiana-Bari: esame di maturità al Città del tricolore: cercasi conferme
Immagine news Serie B n.3 Serie B, Pescara-Carrarese: Vivarini per il riscatto, Calabro per continuare a sognare
Immagine news Serie B n.4 Serie B, Juve Stabia-Avellino: le parole di Biancolino infiammano la vigilia
Immagine news Serie B n.5 Serie B, Mantova-Sudtirol: virgiliani alla ricerca di 3 punti scaccia crisi
Immagine news Serie B n.6 Serie B, Frosinone-Monza: allo Stirpe si cercano punti, Alvini non vuole mollare la vetta
Serie C
Immagine news Serie C n.1 Inter U23, Vecchi: "Punto in altissimo, non dobbiamo accontentarci. Cocchi è in crescita"
Immagine news Serie C n.2 Salernitana, ci siamo per il nuovo Arechi. De Luca: "Entro 10 giorni il via ai lavori"
Immagine news Serie C n.3 La Torres naufraga in casa: sesta sconfitta in 10 gare. Traballa la panchina di Pazienza
Immagine news Serie C n.4 Serie C, i risultati degli anticipi: all’Inter U23 il derby con l’Alcione. Vincono Novara e Forlì
Immagine news Serie C n.5 La Triestina ha un altro motivo per sorridere: i tifosi torneranno allo stadio
Immagine news Serie C n.6 Casi Rimini e Triestina, l'avv. Cerbara: "Prossimo mercato sarà cartina di tornasole"
Calcio femminile
Immagine news Calcio femminile n.1 Stasera parte il Mondiale U17 in Marocco: domani pomeriggio il debutto delle Azzurrine
Immagine news Calcio femminile n.2 La Spagna volta pagina: tornano in Nazionale le 'ribelli' Mapi Leon e Jenni Hermoso
Immagine news Calcio femminile n.3 Women's Europa Cup, sorteggiati gli ottavi di finale: Inter con le svedesi dell'Hacken
Immagine news Calcio femminile n.4 Juventus Women, Walti: "Contro il Bayern Monaco avremmo almeno meritato il pareggio"
Immagine news Calcio femminile n.5 Juventus Women ko col Bayern Monaco. Girelli: "Abbassare la testa, lavorare e ripartire"
Immagine news Calcio femminile n.6 Un'icona come nuova capo delegazione: Sara Gama torna a vestire l'Azzurro
TMW Magazine
Download TMW MagazineTMW Magazine n.162 Download
Storie di Calcio
Immagine news Storie di Calcio n.3Gigi Meroni, la "farfalla" che riuscì ad incantare gli italiani Ascolta il podcast
Calcio2000
Immagine news L'Angolo di Calcio2000 n.3 Blindato il secondo posto ma c’è da festeggiare?