E' il giorno di Roma-Inter, Corriere dello Sport apre in prima pagina: "Test a test"

"Test a test". E' il gioco di parole che l'edizione odierna del Corriere dello Sport pubblica in prima pagina. Il riferimento è al big match di giornata con la Roma di Gian Piero Gaspeirni (capolista del torneo insieme al Napoli) che ospiterà all'Olimpico l'Inter di Cristian Chivu. Una sfida che ci dirà di più sul campionato che faranno le due squadre in cerca di punti importanti.