Mario Somma annuncia l'addio alla panchina: "Mi si è spenta la fiammella della passione"

“Questa è la mia ultima apparizione pubblica Non ho più voglia di confrontarmi con il calcio”. Mario Somma nel corso del Festival del Calcio organizzato ad Arezzo ha annunciato che non farà più l’allenatore: “Si è spenta la fiammella della passione e non indosserò più le vesti dell'allenatore né quelle del commentatore. - prosegue Somma come riporta AmarantoMagazine - Resterò un tifoso del pallone, continuerò a seguire le partite ma basta con interviste, dichiarazioni e conferenze.

“Era giusto che la mia uscita di scena fosse proprio ad Arezzo, dove ho vissuto il periodo più intenso della mia vita. - prosegue Somma - L'Arezzo attuale? La squadra è veramente forte, l'auspicio è che possa rivivere le emozioni di 21 anni fa quando c'ero io in panchina".

Somma chiude la carriera da allenatore con 399 presenze con nel suo palmares fra le altre cose l’accoppiata promozione in Serie C-Scudetto Dilettanti con la Cavese nel 2003, il successo in Serie C e la Supercoppa con l’Arezzo nel 2004 e il primo posto in Serie B con l’Empoli nel 2005. Le ultime sue esperienze sono state la panchina del Foggia – nel 2002/23 – per sei giornate in Serie C e poi quella al Terracina nel 2024 conclusa prima ancora di iniziare il ritiro.