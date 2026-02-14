Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Sampdoria-Padova 1-0, le pagelle: Brunori determinante, Begic c'è. Disastro Villa

© foto di Federico Serra
Oggi alle 17:16Serie B
Lorenzo Carini

Risultato finale: Sampdoria-Padova 1-0

SAMPDORIA
Martinelli 6 - Nel primo tempo risponde presente sull'insidiosa punizione di Barreca dal limite, per quello che è stato anche l'unico tiro in porta del pomeriggio per il Padova.

Hadzikadunic 6 - Ordinaria amministrazione per lui al centro della difesa blucerchiata.

Abildgaard 6 - Un sabato di assoluta tranquillità per il danese, mai in difficoltà sulle pochissime sortite offensive degli avversari.

Viti 6 - Vale lo stesso giudizio espresso per i suoi compagni di reparto: partite così agevoli rappresentano il sogno di ogni difensore...

Di Pardo 5,5 - Spinge poco sulla corsia di sua competenza. Nel finale spreca una buona opportunità da distanza ravvicinata dopo un'uscita a vuoto di Sorrentino.

Ricci 6 - Lotta su ogni pallone in mezzo al campo, dimostrando di essersi meritato la maglia da titolare: poco dopo l'ora di gioco, completa la staffetta con Conti. Dal 64' Conti 6 - Dà freschezza al reparto nell'ultima parte del match.

Henderson 6,5 - Conquista una quantità industriale di palloni a centrocampo, mantenendo per tutta la partita un ruolo di primo piano nel gioco della Sampdoria.

Cicconi 6 - Attacca la profondità in modo abbastanza discontinuo, ma viene comunque coinvolto diverse volte nella manovra blucerchiata nella metà campo offensiva.

Begic 6,5 - Fa vedere fin da subito di avere tanta voglia di incidere. Si procura il calcio di rigore trasformato da Brunori e poco dopo non concretizza una chance da gol da posizione favorevole. Dal 78' Pafundi s.v.

Pierini 6 - Dopo un buon avvio di partita, viene frenato da un problema fisico che lo costringe a lasciare il campo. Dal 41' Cherubini 5,5 - Gettato nella mischia a freddo, non appare particolarmente ispirato.

Brunori 7 - Realizza su rigore il primo gol davanti al pubblico del "Ferraris". Là davanti fa continuamente a sportellate con la difesa biancoscudata, uscendo spesso e volentieri vittorioso dai duelli. Dal 78' Soleri s.v.

Angelo Gregucci 6,5 - Continua il momento d'oro dei blucerchiati, che con questa vittoria allungano la propria striscia positiva e si avvicinano alla Top-10. E' tutta un'altra musica rispetto a qualche mese fa, con la squadra decisamente più centrata e consapevole della propria forza: i meriti sono, inevitabilmente, anche dell'allenatore e del suo staff.

PADOVA
Sorrentino 6 - Intuisce la direzione del tiro di Brunori dagli undici metri, ma non riesce a opporsi. Per il resto, non è chiamato a effettuare parate rilevanti.

Belli 6 - Una gara complicata per tutto il reparto difensivo del Padova. Il numero 4 stringe i denti e ne esce con una sufficienza... Dal 76' Caprari s.v.

Sgarbi 6 - Alterna piccole ingenuità a importanti chiusure, in una partita dall'elevato coefficiente di difficoltà viste le doti tecniche degli attaccanti della Sampdoria. Nel complesso, però, merita la sufficienza per l'apporto fornito alla causa.

Villa 4 - Stende Begic in area causando il rigore poi realizzato da Brunori. Ammonito al 19', scherza ripetutamente col fuoco andando più di una volta vicino al secondo cartellino giallo: Andreoletti se ne accorge e lo manda in panchina. Dal 54' Pastina 6 - Fa decisamente meglio del compagno che è partito titolare, ma non poteva essere altrimenti vista la giornataccia di Villa.

Capelli 5,5 - Parte a destra, poi si sposta a sinistra e infine torna ancora a destra: cambia la sua posizione in campo, ma non la sostanza. Pomeriggio tutt'altro che indimenticabile (anche) per lui.

Varas 5 - Un oggetto misterioso nel pomeriggio del "Ferraris". Non riesce in alcun modo a illuminare il gioco con le sue qualità.

Harder 5,5 - In affanno a centrocampo, negli ultimi minuti prova a partecipare a qualche timido affondo del Padova: al 69' non va così lontano dal gol con un tiro di prima dal limite dell'area di rigore.

Di Maggio 5 - Decisamente più ombre che luci per il giovane di proprietà dell'Inter, lanciato un po' a sorpresa dal primo minuto su uno dei campi più ostici della Serie B. Dal 70' Di Mariano 6 - Cerca di dare vivacità e freschezza al Padova nel finale con le sue giocate, anche se la difesa della Sampdoria lo contiene alla perfezione.

Barreca 5,5 - Costruisce su punizione l'unica vera palla gol capitata al Padova in questa partita, ma sulla fascia non è pervenuto. Dal 54' Silva 6,5 - Entra con il piglio giusto, però non viene supportato a dovere dai compagni: bravo, comunque, a provarci.

Seghetti 5 - Si ritrova in campo in extremis al posto di Lasagna, infortunatosi nel riscaldamento, ma non dà mai la sensazione di essere in partita. Dal 54' Buonaiuto 6 - Qualche classica giocata "alla Buonaiuto" negli ultimi minuti, ma nulla di eclatante.

Bortolussi 5,5 - Troppo isolato nel reparto offensivo biancoscudato, fa il possibile per mettersi in mostra ma non è abbastanza.

Matteo Andreoletti 5 - I biancoscudati non riescono più a dar vita a un vero e proprio filotto di risultati positivi: dopo il pari con la Juve Stabia e la vittoria con la Carrarese, ecco un ko che fa tornare le nubi in casa Padova. La classifica è ancora buona, ma la prestazione offerta al "Ferraris" deve far riflettere in vista del futuro...

