Napoli-Roma, le probabili formazioni: tutto dipende da McTominay, Dybala scalza Soulé

Le ultime dai campi e le probabili formazioni di Napoli-Roma (Domenica 15 febbraio, ore 20.45, arbitra Colombo, diretta tv su DAZN):

Come arriva il Napoli

Il grande dubbio Scott: Antonio Conte incrocia le dita per recuperare McTominay in vista della sfida alla Roma, anche se la sua presenza dal primo minuto resta ancora in dubbio per il match di domenica sera al Maradona. Nel 3-4-2-1 si riapre il duello tra Meret e Milinkovic-Savic per una maglia da titolare tra i pali con quest’ultimo leggermente favorito. In difesa spazio a Beukema e Rrahmani, con Buongiorno favorito su Olivera per sostituire lo squalificato Juan Jesus.

Sulla fascia destra Politano è pronto a riprendersi il posto, mentre a sinistra Spinazzola viaggia verso la conferma. In mezzo al campo agirà Lobotka: al suo fianco, se Scott non dovesse farcela, possibile arretramento di Elmas con Giovane più avanzato. Davanti, a completare il reparto offensivo, Vergara e Hojlund. (da Napoli, Arturo Minervini)

Come arriva la Roma

Avvicinandosi al big match dello stadio Diego Armando Maradona contro il Napoli, Gian Piero Gasperini è intenzionato a confermare il suo consueto 3-4-2-1. Tra i pali ci sarà ancora Mile Svilar, punto fermo della retroguardia giallorossa. Davanti a lui agirà il terzetto composto da Gianluca Mancini, Evan Ndicka e Daniele Ghilardi, con Mario Hermoso che proverà a smaltire in tempo la contusione al piede e strappare una convocazione. In mezzo al campo, saranno da valutare anche le condizioni di Koné, spazio quindi di nuovo alla coppia formata da Bryan Cristante e Niccolò Pisilli, dopo l’ottima prestazione vista contro il Cagliari. Sulle corsie laterali Celik dovrebbe presidiare la destra, mentre Wesley sarà impiegato a tutta fascia sul versante opposto. Nel reparto offensivo, Donyell Malen agirà da riferimento centrale, con Paulo Dybala a supporto per sostituire un malconcio Soulé. Per l’ultima maglia sulla trequarti è duello tra Lorenzo Pellegrini e Bryan Zaragoza, con il primo più avanti nel ballottaggio. (da Roma, Marco Campanella)