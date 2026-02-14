Modena-Carrarese 2-0, le pagelle: brilla Massolin, Ambrosino inesistente

Risultato finale: Modena-Carrarese 2-0

MODENA

Chichizola 6 - Pomeriggio relativamente tranquillo per il portiere argentino. La Carrarese punge poco e lui si limita all'ordinaria amministrazione, guidando la difesa con voce e carisma.

Tonoli 6,5 - Spinge con costanza sulla fascia destra, offrendo sovrapposizioni interessanti e non rischiando nulla in fase di ripiegamento.

Dellavalle 6,5 - Sottil lo schiera un po' a sorpresa e lui ripaga la fiducia con una prestazione di grande sostanza. Attento nelle chiusure e pulito negli interventi, non concede nulla agli attaccanti avversari.. Dal 78’ Nador s.v.

Nieling 6 - Prestazione ordinata. Qualche sbavatura in fase di impostazione, ma fisicamente regge l'urto contro gli attaccanti toscani.

Beyuku 5,5 - Un po' timido nel primo tempo, non riesce a trovare i tempi giusti per l'affondo. Sottil lo lascia negli spogliatoi per cambiare marcia. Dal 46’ Zanimacchia 7 - È la mossa che cambia la partita. Entra e spacca il match con le sue accelerazioni, trovando giocate decisive e mettendo in costante apprensione la retroguardia avversaria.

Massolin 8 - Il migliore in campo. Gioca un primo tempo sontuoso, trovando la rete che apre le danze e dimostrando tutto il suo talento.

Gerli 7 - Il solito cervello del centrocampo. Detta i tempi, rallenta quando serve e verticalizza appena vede il varco. Imprescindibile.

Santoro 6,5 - Corre per due, inserendosi spesso in area avversaria. Un motorino inesauribile che garantisce equilibrio.

Zampano 6,5 - Esperienza e corsa. Controlla bene la fascia sinistra e dialoga bene con i compagni di reparto. Dal 90’ Cotali s.v.

Ambrosino 5 - Esordio da titolare da dimenticare per l'ex Napoli. Inizia con vivacità, poi sparisce dalla gara. Dal 70’ Defrel 7 - Entra e chiude il match nel recupero.

De Luca 6,5 - Fa a sportellate con tutta la difesa della Carrarese. Lavoro sporco preziosissimo che apre spazi per gli inserimenti dei centrocampisti. Dal 70’ Gliozzi 6 - Entra con la voglia giusta, sfiorando anche la gioia personale.

Andrea Sottil 7 - Legge perfettamente la partita. Il primo tempo è bloccato, ma l'inserimento di Zanimacchia a inizio ripresa è lo scacco matto a Calabro. Squadra solida e cinica.

CARRARESE

Bleve 6 - Fa quello che può, compiendo un paio di interventi che tengono a galla i suoi finché possibile. Incolpevole sui gol.

Ruggeri 5,5 - Soffre la fisicità di De Luca e va in difficoltà quando il Modena alza il ritmo. Dall’80’ Torregrossa s.v.

Oliana 5,5 - Qualche disattenzione di troppo in marcatura, specialmente sui calci piazzati.

Illanes 5 - Pomeriggio complicato. Saltato netto in occasione delle azioni più pericolose del Modena, appare spesso in ritardo.

Schiavi 5,5 - Prova a mettere ordine, ma viene sovrastato dal dinamismo del centrocampo canarino. Dal 56’ Hasa 6 - Porta un po' più di vivacità, ma predica nel deserto.

Zanon 5,5 - Bloccato dietro, non riesce mai a proporsi in avanti per alleggerire la pressione.

Melegoni 5 - Ci si aspetta di più dalla sua qualità. Non accende mai la luce e finisce per nascondersi tra le maglie avversarie. Dal 70’ Distefano 5 - Non riesce a incidere nel finale.

Zuelli 6 - L'ultimo a mollare in mezzo al campo, prova qualche conclusione da fuori ma senza fortuna.

Belloni 4,5 - Zanimacchia, dal momento del suo ingresso, gli fa venire il mal di testa. Dal 56’ Rouhi 5 - Entra in un momento difficile e non riesce a cambiare l'inerzia.

Rubino 5 - Mai pericoloso. La difesa del Modena lo controlla senza affanni. Dal 56’ Sekulov 5 - Cerca qualche spunto personale ma sbatte contro il muro gialloblù.

Abiuso 5 - Il grande ex di turno non punge. Isolato là davanti, tocca pochissimi palloni e non riesce mai a rendersi pericoloso.

Antonio Calabro 5 - La sua Carrarese è troppo rinunciataria. Regge mezz'ora, ma una volta andata sotto non dà mai l'impressione di poter riaprire la partita. Cambi che non incidono.