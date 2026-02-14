Serie B, i risultati finali: continua la risalita della Samp, tris Palermo. Vince il Modena
La Sampdoria continua a risalire la china e si conferma una squadra trasformata dal mercato invernale. La formazione di Gregucci batte in casa il Padova di misura grazie a un rigore trasformato da Brunori poco dopo la mezzora di gioco e si porta a -8 dalla zona play off. Tutto facile per il Palermo in casa contro la Virtus Entella, una pratica praticamente chiusa in meno di un'ora con i gol di Pohjanpalo, Ranocchia e Pierozzi. Vittoria infine anche per il Modena, che rilancia le ambizioni play off grazie alle reti di Massolin e Defrel contro la Carrarese.
25ª GIORNATA
Sabato 14 febbraio 2026
Modena – Carrarese 2-0
33’ Massolin, 90’+1 Defrel
Palermo – Virtus Entella 3-0
4’ Pohjanpalo, 41’ Ranocchia, 50’ Pierozzi
Sampdoria – Padova 1-0
34’ rig. Brunori
Ore 17.15 - Catanzaro – Mantova
Ore 19.30 - Cesena – Venezia
Domenica 15 febbraio 2026
Ore 15.00 - Bari – Sudtirol
Ore 15.00 - Monza – Juve Stabia
Ore 15.00 - Spezia – Frosinone
Ore 17.15 - Empoli – Reggiana
Ore 19.30 - Avellino – Pescara
Classifica:
Venezia 50
Frosinone 49
Monza 48
Palermo 48*
Modena 40*
Catanzaro 38
Juve Stabia 38
Cesena 37
SudTirol 30
Carrarese 30*
Padova 29*
Empoli 28
Avellino 28
Sampdoria 29*
Virtus Entella 25*
Reggiana 24
Mantova 23
Spezia 22
Bari 21
Pescara 15
* una partita in più