Palermo-Virtus Entella 3-0, le pagelle: prestazione top di Pierozzi. Male Colombi

Palermo-Virtus Entella 3-0, le pagelle: prestazione top di Pierozzi. Male ColombiTUTTO mercato WEB
© foto di Federico Serra
Oggi alle 17:11Serie B
Paola Pascalis

Risultato finale Palermo-Virtus Entella 3-0

PALERMO
Joronen 7 - Sull’1-0 salva il risultato con un paio di interventi determinanti: prima risponde presente su Dalla Vecchia, poi è clamorosa la parata che nega il gol a Di Mario.

Bereszynski 6 - Bene sia in fase offensiva che difensiva. Serve numerosi palloni interessanti a Pohjanpalo in area. Dal 70’ Magnani 6 - Controlla con ordine la sua zona, senza sbavature.

Bani 6,5 - Domina l’area di rigore: tutti i palloni vaganti sono suoi, dalle sue parti non si passa.

Ceccaroni 6,5 - Sicuro e attento, non concede praticamente nulla agli avversari. Dall’81’ Veroli SV.

Pierozzi 7,5 - Sempre coinvolto nella manovra. Trova il quinto gol stagionale con una conclusione precisa che vale il 3-0.

Segre 6 - Spreca un contropiede, ma nel complesso offre una prova positiva dando un contributo positivo. Dal 70’ Gomes 6 - Ordinato e disciplinato, svolge bene il compito assegnato.

Ranocchia 7,5 - Sempre nel vivo del gioco, trova soluzioni interessanti. Fortunato sul gol del raddoppio, ma bravo a crederci e a calciare, mettendo in difficoltà Colombi. Dal 77’ Blin SV.

Augello 7 - Da corner serve l’assist perfetto per Pohjanpalo. Impeccabile anche in fase difensiva, è un rullo inarrestabile.

Palumbo 7 - Cuore della manovra offensiva. Legge bene le situazioni, chiude gli spazi e manda spesso in difficoltà Marconi. Splendido l’assist per Pierozzi.

Le Douaron 6 - Gara un po’ in ombra, ma prezioso nel lavoro sporco per la squadra. Dal 70’ Johnsen 6 - Ingresso ordinato, senza particolari acuti.

Pohjanpalo 7 - Sblocca il match con grande tempismo, indirizzando subito la gara. Spreca un paio di occasioni, ma resta determinante.

Filippo Inzaghi 6,5 - Palermo solido e continuo: crea occasioni, segna e risponde sempre alle difficoltà. Arriva il tredicesimo risultato utile consecutivo che lancia i rosanero nella corsa verso la Serie A.

VIRTUS ENTELLA
Colombi 4,5 - Incerto sul gol di Pohjanpalo, pasticcia anche sul raddoppio di Ranocchia. Incolpevole sul terzo gol.

Alborghetti 6,5 - Non perfetto sull’1-0, ma poi gioca una gara attenta e senza sbavature.

Del Lungo 6,5 - Il migliore dei suoi: propositivo e ordinato, serve un assist splendido a Di Mario, fermato solo da Joronen. Dal 53’ Tirelli 6 - Entra bene e va vicino al gol.

Marconi 6 - Recupera molti palloni, ma soffre Palumbo nella ripresa. Dal 73’ Pilati SV.

Mezzoni 5,5 - Soffre le incursioni avversarie e fatica a dare il contributo richiesto.

Squizzato 6 - Lotta e ripulisce diversi palloni, resistendo quando il centrocampo avversario prende il sopravvento.

Dalla Vecchia 6 - Bella conclusione nel primo tempo, sempre pericoloso fino all’intervallo, poi cala. Dal 64’ Franzoni 5,5 - Il suo ingresso in campo risulta poco incisivo, anche se con la squadra sotto di due reti non era facile fare meglio.

Di Mario 6,5 - Ha sulla testa il pallone giusto, ma trova un grande Joronen. Spinge con continuità.

Karic 6 - Buona spinta nel primo tempo, più in difficoltà nella ripresa.

Cuppone 6 - Si muove molto cercando spazi, ma non riesce a essere incisivo. Dal 64’ Debenedetti 6 - Svolge il compito assegnato con ordine.

Guiu 6 - Sempre propositivo, cerca spesso la giocata anche se non sempre è preciso. Dal 53’ Parodi 6 - Prova a creare qualcosa nonostante il passivo.

Andrea Chiappella 6 - Il punteggio è severo, ma la sua squadra gioca con coraggio e idee, senza mai arrendersi anche sotto di tre gol.

