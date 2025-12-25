Roma su Zirkzee e Raspadori, il Napoli segue il talento Karetsas: le top news delle 14

La Roma è pronta a muoversi con decisione sul mercato di gennaio e prepara una vera e propria rivoluzione, soprattutto in attacco. Il nome in cima alla lista è quello di Joshua Zirkzee, che spinge per tornare in Serie A dopo mesi complicati al Manchester United. L’operazione viene valutata in prestito con obbligo di riscatto legato a obiettivi, come la qualificazione alla prossima Champions League, ma i Red Devils non hanno ancora aperto alla cessione per via delle poche alternative offensive a disposizione. Parallelamente, i giallorossi hanno avviato i contatti anche per Giacomo Raspadori, oggi all’Atletico Madrid: non è considerato un’alternativa, ma un possibile rinforzo in più. Resta viva anche la pista Beto, per la quale potrebbe prendere forma uno scambio con Dovbyk, agevolato dalla proprietà comune con l’Everton. Sul fronte difensivo, invece, prende quota il nome di Axel Disasi del Chelsea: possibile solo in prestito, ma la Roma dovrà fare i conti anche con l’interesse del Milan. Lo riporta Sky.

Tiene banco anche il nome di Konstantinos Karetsas, trequartista classe 2006 del Genk, ormai diventato uno dei prospetti più seguiti in Europa. Secondo CaughtOffside, sul talento belga di origini greche si è scatenata una vera e propria corsa che coinvolge Bayern Monaco, Napoli, Manchester United, Arsenal e Chelsea, a cui si sono aggiunti anche Liverpool, Everton, Newcastle e Bayer Leverkusen. Il giovane fantasista è considerato uno dei profili più interessanti del panorama europeo per qualità tecniche, visione di gioco e capacità di incidere tra le linee.

In Serie B, infine, la Salernitana guarda al Pescara per rinforzare l’attacco e ha messo nel mirino Davide Merola. Come riportato da TMW, il club campano ha avviato i primi contatti per la punta classe 2000, che in questa stagione ha collezionato 8 presenze e un gol. Merola non chiude alla possibilità di cambiare maglia, ma la priorità resta la salvezza con il Delfino. Con un contratto in scadenza nel 2028, per strapparlo al Pescara servirà comunque un’offerta importante.