Virtus Entella-Cesena, formazioni ufficiali: Mignani si affida a Olivieri e Shpendi
Queste le formazioni ufficiali di Virtus Entella-Cesena, gara valida per la 24ª giornata di Serie B
Virtus Entella 3-4-2-1: Colombi; Parodi, Marconi, Alborghetti; Debenedetti, Squizzato, Karic, Di Mario; Bariti, Franzoni; Cuppone.
Cesena 3-5-2: Klinsmann; Ciofi, Amoran, Mangraviti; Ciervo, Bisoli, Bastoni, Francesconi, Frabotta; Olivieri, Shpendi
