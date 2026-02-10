Gol e spettacolo fra Sampdoria e Palermo, a Marassi finisce 3-3
Gol e spettacolo fra Sampdoria e Palermo nell'anticipo della 24ª giornata di Serie B, 3-3 il punteggio finale. Rosanero avanti al termine del primo tempo con l'autorete di Abildgaard, la Sampdoria nella ripresa ribalta tutto in una manciata di minuti con Begic e Pierini. La squadra di Gregucci segna il terzo gol con Cherubini, prima del gol di Augello che riapre la partita. In pieno recupero il Palermo trova la rete del pari con Ceccaroni.
24ª GIORNATA
Martedì 10 febbraio 2026
Sampdoria – Palermo 3-3
45+2' aut. Abildgaard (P), 50' Begic (S), 53' Pierini (S), 68' Cherubini (S), 78' Augello (P), 90+3' Ceccaroni (P)
Ore 20.00 - Padova - Carrarese
Ore 20.00 - Pescara - Catanzaro
Ore 20.00 - Reggiana – Mantova
Ore 20.00 - Venezia – Modena
Ore 20.00 - Virtus Entella - Cesena
Mercoledì 11 febbraio 2026
Ore 19.00 - Sudtirol – Monza
Ore 20.00 - Avellino – Frosinone
Ore 20.00 - Bari – Spezia
Ore 20.00 - Empoli – Juve Stabia
A seguire, riportiamo quella che è la classifica sinora maturata:
Venezia 50
Monza 47
Frosinone 46
Palermo 45*
Cesena 37
Catanzaro 35
Juve Stabia 35
Modena 34
Carrarese 30
SudTirol 29
Empoli 28
Avellino 28
Padova 26
Sampdoria 26*
Mantova 23
Virtus Entella 22
Reggiana 21
Spezia 21
Bari 20
Pescara 15
*una gara in più