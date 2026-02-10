Boom Malen: è già tra i migliori marcatori dei volti nuovi della Serie A 2025/2026
L’impatto di Donyell Malen sulla Roma e in generale sulla Serie A è stato esattamente quello che immaginava Gian Piero Gasperini. Con la doppietta siglata ieri sera al Cagliari, l’attaccante olandese, arrivato nel mercato invernale, sale già a tre reti nel massimo campionato italiano.
È un rendimento che basta, nonostante sia in Italia da poche partite, a fare di Malen uno dei migliori nuovi acquisti della stagione intera, per quanto riguarda la Serie A. L’ex Borussia Dortmund entra infatti nella top ten dei migliori marcatori tra i giocatori arrivati in Italia da luglio 2025 in poi, che al primo posto vede lo scaligero Gift Orban.
Serie A, i migliori marcatori tra i nuovi acquisti del mercato (sia estate sia inverno).
Gift Orban (Hellas Verona) 7 gol
Christopher Nkunku (Milan), Jamie Vardy (Cremonese), Jonathan David (Juventus) 5 gol
Kevin De Bruyne (Napoli), Semi Kilicsoy (Cagliari), Martin Baturina (Como), Ismael Koné (Sassuolo) 4 gol
Donyell Malen (Roma), Bright Addai (Como), Evan Ferguson (Roma), Wesley (Roma) 3 gol