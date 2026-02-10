Padova-Carrarese, le formazioni ufficiali: Caprari parte dalla panchina
Queste le formazioni ufficiali di Padova-Carrarese, gara valida per la 24ª giornata di Serie B
Padova 3-4-2-1: Sorrentino; Villa, Belli, Perrotta; Varas, Fusi, Harder, Barreca; Lasagna, Di Mariano; Seghetti.
Carrarese 3-5-2: Bleve; Calabrese, Oliana, Illanes; Zanon, Zuelli, Schiavi, Hasa, Rouhi; Abiuso, Rubino.
