Sudtirol-Monza, sono 24 i convocati di mister Bianco: c'è Cutrone
TUTTO mercato WEB
Al termine della rifinitura della vigilia, Mister Bianco ha convocato 24 calciatori per Sudtirol-Monza, gara della ventiquattresima giornata di Serie B 2025/26 in programma mercoledì 11 febbraio alle 19.00 allo stadio Druso.
Portieri: Pizzignacco, Thiam, Strajnar.
Difensori: Brorsson, Lucchesi, Azzi, Delli Carri, Birindelli, Bakoune, Capolupo, Carboni.
Centrocampisti: Hernani, Obiang, Ciurria, Colpani, Pessina, Colombo.
Attaccanti: Cutrone, Forson, Keita, Alvarez, Caso, Petagna, Mota Carvalho.
Altre notizie Serie B
Editoriale di Raimondo De Magistris Kenan Yildiz alla Juventus può diventare il nuovo Del Piero o il nuovo Zidane: tutto ruota attorno a 14 partite. Per Comolli ora un rinnovo più complicato e altrettanto importante
Le più lette
3 Kenan Yildiz alla Juventus può diventare il nuovo Del Piero o il nuovo Zidane: tutto ruota attorno a 14 partite. Per Comolli ora un rinnovo più complicato e altrettanto importante
Ora in radio
Primo piano
Da 140 a 230 milioni per rifare il Dall'Ara: perché il Comune si è tirato indietro e cosa può succedere
Serie A
Serie B
Serie C
Pronostici
Calcio femminile
Cinquecento giorni al Mondiale. Soncin scalda i motori della sua Italia in vista delle qualificazioni