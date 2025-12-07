Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Serie C, pari Vicenza, cade il Brescia nel derby. La Ternana espugna il Curi

© foto di Nicola Ianuale/TuttoSalernitana.com
Tommaso Maschio
Oggi alle 16:36Serie C
Tommaso Maschio

Arrivano due vittorie in trasferta nei derby di questo pomeriggio in Serie C. Girone A il Lumezzane si impone in casa dell’Union Brescia per 1-0 frenando la rincorsa al primo posto delle Rondinelle che dunque non approfitta del pareggio del Vicenza che vede svanire la vittoria in casa del Novara al secondo minuto di recupero per il gol di Lanini. In quello umbro del Girone B a conquistare i tre punti è la Ternana che espugna il Curi per 2-1 grazie alla vittoria di Vallocchia poco dopo l’ora di gioco. Pareggio invece fra Pineto e Torres.

Infine nel Girone C arrivano due pareggi, entrambi per 1-1: il primo fra Monopoli e Atalanta U23 e il secondo nello scontro fra Salernitana e Trapani.

SERIE C (16), 17ª GIORNATA
GIRONE A
Trento-Cittadella 1-0
90'+1 Capone
Sabato 6 dicembre
Pro Vercelli-Renate 1-1
18’ Karlsson (R), 54’ Comi (P)
Domenica 7 dicembre
Arzignano Valchiampo-Inter U23 1-1
29’ Spinacce (I), 47’ Mattioli (A)
Novara-Vicenza 2-2
23’ Morra (V), 33’ Alberti (N), 44’ Stuckler (V), 90’+2’ Lanini (N)
Union Brescia-Lumezzane 0-1
28’ Iori
Ore 17:30 - Pro Patria-Dolomiti Bellunesi
Lunedì 8 dicembre
Ore 14:30 - Albinoleffe-Ospitaletto Franciacorta
Ore 14:30 - Lecco-Alcione
Ore 14:30 - Virtus Verona-Pergolettese
Ore 15:00 - Giana Erminio-Triestina

Classifica - Vicenza 43*, Union Brescia 30*, Lecco 30, Cittadella 28*, Alcione Milano 27, Inter U23 27*, Pro Vercelli 24*, Trento 23*, Renate 21*, Giana Erminio 20, Lumezzane 20*, Novara 20*, Dolomiti Bellunesi 18, Arzignano 18*, AlbinoLeffe 17, Ospitaletto 15, Pergolettese 14, Virtus Verona 13, Pro Patria 12, Triestina -5

N.B. - Triestina penalizzata di 23 punti dalla Giustizia Sportiva

GIRONE B
Sabato 6 dicembre
Livorno-Arezzo 2-1
39’ Dionisi (L), 60’ Noce (L), 90’+14’ rig. Pattarello (A)
Pianese-Gubbio 1-0
61’ Tirelli
Bra-Campobasso 2-0
53' La Marca (B), 67' Sinani (B)Domenica 7 dicembre
Guidonia Montecelio-Juventus Next Gen 1-1
51’ Tessiore (G), 84’ Amaradio (J)
Perugia-Ternana 1-2
6’ Ferrante (T), 19’ Tozzuolo (P), 63’ Vallocchia (T)
Torres-Pineto 1-1
38’ Mastropietro (P), 51’ Musso (T),
Ore 17:30 - Ravenna-Pontedera
Lunedì 8 dicembre
Ore 14:30 - Ascoli-Forlì
Ore 14:30 - Carpi-Vis Pesaro
Riposa: Sambenedettese
Classifica - Arezzo 38*, Ravenna 38*, Ascoli 29, Guidonia Montecelio 25*, Carpi 24, Ternana 24*, Pineto 24*, Forlì 21,Pianese 21*, Vis Pesaro 20, Campobasso 19, Juventus Next Gen 19*, Gubbio 18*, Livorno 18**, Sambenedettese 17*, Bra 14*, Perugia 12*, Pontedera 12, Torres 9*

* una gara in più
* due gare in più

N.B. - Campobasso penalizzato di 2 punti dalla Giustizia Sportiva

GIRONE C
Catania-Crotone 2-0
14' Corbari (16), 52' Lunetta
Sabato 6 dicembre
Casarano-Latina 1-1
10’ Chiricò (C), 90’+1’ Gagliano (L)
Siracusa-Foggia 2-2
10’ Contini (S), 18’ e 90’+7’ Garofalo (F), 30’ Ba (S),
Sorrento-Potenza 2-2
38’ Petrungaro (P), 45’+3’ rig. D’Ursi (S), 63’ De Marco (P), 88’ Crecco (S)
Giugliano-Team Altamura 0-1
46' Mogentale (TA)Domenica 7 dicembre
Monopoli-Atalanta U23 1-1
57’ Fall (M), 64’ Comi (A)
Salernitana-Trapani 1-1
9’ Grandolfo (T), 35’ Anastasio (S)
Ore 17:30 - Audace Cerignola-Casertana
Ore 17:30 - Cavese-Benevento
Ore 17:30 - Cosenza-Picerno

Classifica - Catania 37*, Benevento 32, Salernitana 32*, Cosenza 29, Casertana 28, Crotone 24*, Casarano 25*, Potenza 24*, Monopoli 24*, Audace Cerignola 22, Trapani 22*, Atalanta U23 22*, Team Altamura 19*, Cavese 17, Sorrento 17*, Giugliano 15, Latina 14*, Foggia 15*, Siracusa 14*,Picerno 13

* una gara un più

N.B. - Trapani penalizzato di 8 punti dalla Giustizia Sportiva

