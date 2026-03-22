Diao show, Douvikas affonda il Pisa: 2-0 del Como all'intervallo. Jesus Rodriguez si fa male

Il Como va a riposo sul 2-0 al Sinigaglia contro un Pisa costretto a inseguire: Diao apre al 7', Douvikas raddoppia. In attesa della ripresa, Fabregas dovrà fare solo i conti con l'infortunio di Jesus Rodriguez, uscito al 37' per Baturina.

Troppo facile per Diao & co

Un lunch match domenicale che è filato liscio come l’olio per il Como nei primi 45 minuti, a caccia dello stacco in classifica sulla Juventus per mantenere saldo il quarto posto e la zona Champions. Il Pisa è crollato dopo appena 7 minuti al Sinigaglia per un errore in appoggio di Moreo e la ripartenza letale di Assane Diao: l'attaccante senegalese a puntare e saltare mezza difesa nerazzurra per riporre in rete l'1-0.

Douvikas cobra letale

Una partita totalmente gestita dagli uomini di Fabregas. Eccetto un paio di traversoni dall'out sinistro, infatti, Diego Carlos e Kempf hanno alzato un muro invalicabile e permesso a Perrone e Da Cunha a turno di far scattare le transizioni del Como. Pisa che infatti alla mezz'ora di gioco ha incassato anche il 2-0, con un'azione imbastita sempre da Diao a sfornare l'assist per Douvikas. Undicesimo gol in Serie A per il greco e completa amministrazione del match da parte dei padroni di casa del Sinigaglia. Troppo poco Pisa invece per impensierire gli avversari. Servirà qualcosa di diverso nella ripresa.