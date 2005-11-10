Perugia, Diana: "Abbiamo commesso la solita ingenuità in avvio che ci complica la partita"

Il tecnico del Perugia Aimo Diana ha commentato in conferenza stampa il pareggio contro il Guidonia: "Il bicchiere è vuoto, lo vedo anche nello spogliatoio dove sembra che abbiamo perso - ha sottolineato come riporta Calciogrifo.it -. Abbiamo commesso la solita ingenuità in avvio che ci complica la partita, poi da quel momento lì abbiamo giocato solamente noi, anche in 11 contro 11.

Prendiamoci questo pari ma se vogliamo essere ambiziosi, se vogliamo fare le cose per bene e se vogliamo dare un senso dobbiamo essere ambiziosi e dire che oggi abbiamo perso due punti perché se diciamo che l’abbiamo guadagnato siamo disonesti verso noi stessi. Ho preferito non cambiare modulo perché sapevo sarebbe diventata una baruffa e non volevo espormi a ripartenze, visto che con questo campo sintetico qualcuno ha fatto anche più fatica sbagliando più.

Ho messo comunque dentro giocatori come Canotto sono giocatori di qualità e che possono avere una zampata vincente, ad un certo punto ti affidi anche a questo o a un rimpallo fatto bene. Io credo che su tutte le palle che sono passate oggi in area del Guidonia dovevamo essere bravi a leggerle meglio e spingerle dentro. Mi aspettavo che i subentrati fossero più impattanti".