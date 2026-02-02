Ufficiale Siracusa, dalla Vibonese arriva il difensore classe 2000 Andrea Marafini

Il Siracusa Calcio 1924 comunica di aver acquisito il diritto alle prestazioni sportive di Andrea Marafini.

Difensore, classe 2000, arriva dalla Vibonese, club con il quale ha disputato la prima parte dell’attuale stagione. In precedenza, dopo aver esordito in Serie B con il Pescara, ha militato in Serie C indossando le maglie di Renate, Recanatese e Pineto.

Il calciatore si aggregherà nelle prossime ore al gruppo di mister Turati e sarà a disposizione per i prossimi impegni ufficiali.