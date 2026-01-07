Sorrento, arriva il terzino destro Milan dal Pescara. Era al Giugliano
Dopo aver giocato la prima parte di stagione con la maglia del Giugliano per il terzino destro Milan c'è un nuovo prestito in Serie C. Il Pescara, proprietario del cartellino, infatti ha girato il giocatore al Sorrento come riportano i canali social del club rossonero:
"Il Sorrento Calcio 1945 S.r.l. rende noto di essersi assicurato, a titolo temporaneo dal Pescara, il diritto alle prestazioni sportive di Matteo Milan. Milan, nato a Milano il 12/02/2006, è un terzino destro cresciuto nel settore giovanile dell’Inter. All’attivo già due campionati in D con Sangiuliano e Ravenna (50 presenze play off compresi, un gol) e 15 partite quest’anno in Serie C con la maglia del Giugliano (più una apparizione in Coppa Italia).
Milan si è aggregato oggi ai suoi nuovi compagni svolgendo il suo primo allenamento sotto la guida di mister Serpini".
