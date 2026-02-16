Wesley rassicura i tifosi della Roma dopo l'infortunio: "Grazie a Dio niente di grave"

La notizia del pomeriggio in casa Roma riguarda Wesley (22 anni) e le condizioni fisiche del laterale della nazionale brasiliana dopo l'infortunio alla caviglia rimediato ieri sera nella partita pareggiata 2-2 sul campo del Napoli, che lo ha costretto ad uscire dal campo anzitempo.

Le notizie sullo stato di salute di Wesley sono incoraggianti: non ci sono lesioni nella zona della caviglia, i primissimi esami ai quali si è sottoposto il classe 2003 hanno evidenziato 'soltanto' un forte trauma contusivo nella zona del compartimento mediale. Una botta, insomma, per quanto significativa, ma che è possibile gestire.

Lo stesso Wesley ci ha tenuto a rassicurare i tifosi della Roma sul basso grado di gravità dell'infortunio che ha rimediato alla caviglia. Il brasiliano ha infatti voluto trasmettere un messaggio di rassicurazioni, tramite le sue Instagram Stories: "Grazie a Dio niente di grave, grazie a tutti per i messaggi", è quanto ha scritto l'esterno brasiliano della Roma sulle sue pagine social.