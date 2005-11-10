Udinese, Zanetti: "Difficoltà fisica e psicologica. Toccato il fondo, bisogna cambiare mentalità"

Intervistato da DAZN al termine della sfida persa contro il Venezia, ha parlato così il tecnico dell'Udinese Paolo Zanetti: "In due allenamenti non si può fare tanto, ma si può fare più di qualcosa. La realtà è in questo momento è che facciamo fatica, facciamo fatica a tenere il ritmo. Anche le corse di rientro non sono fatte a cento all'ora, è una buona squadra ma è in difficoltà fisica e psicologica. C'è tanto lavoro da fare, abbiamo toccato il fondo ma lo scorso anno questa squadra ha fatto 50 punti. Bisogna cambiare la mentalità".

Poi prosegue: "I ragazzi in questo momento stanno soffrendo, sicuramente era una partenza che non si aspettavano. Forse hanno lasciato qualche dettaglio per strada, adesso bisogna prendere di petto la situazione e ritrovare la forza a livello mentale e di cuore. Non bastano le qualità tecniche, dobbiamo lavorare a livello di intensità e mi ricordo da avversario che l'Udinese era difficile da affrontare dal punto di vista fisico".

Cosa dirà a Davis in questo momento per sbloccarlo?

"Va aiutato, con il supporto della squadra. Ha fatto una buona partita, ha creato le occasioni e non è tutto da buttare. La squadra fa intravedere delle cose, ma a lungo andare abbiamo perso le distanze perché siamo crollati dal punto di vista fisico e in questa categoria si paga. Dobbiamo alzare il livello di intensità per tirarci fuori da lì".