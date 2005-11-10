Venezia, Sohm: "Sono tre punti molto importanti per noi, questa è la strada giusta"
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Antonino Sergi
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ieri alle 23:22Serie A
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06.11.2026 23:22Serie A
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Le parole di Simon Sohm, centrocampista del Venezia, ai microfoni di DAZN dopo la vittoria contro l'Udinese al Penzo: "Sono tre punti molto importanti per noi, anche nelle ultime partite abbiamo giocato bene senza però vincere. Provo sempre ad aiutare la squadra, questa è la strada giusta".
Questa vittoria vi da entusiasmo?
"Assolutamente, sappiamo che questa è la strada giusta e dobbiamo continuare così".
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