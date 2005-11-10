Venezia, Nicola: “Oggi ho visto la convinzione di essere solidi e coraggiosi”

Davide Nicola, tecnico del Venezia, ha commentato, attraverso i microfoni di SkySport, la vittoria per 2-1 sull'Udinese nello scontro salvezza che ha aperto le danze dell'undicesima giornata di Serie A:

"È stata una partita ben giocata da entrambe le squadre. L'Udinese sta lottando per il nostro stesso obiettivo ma ha grandi qualità. Vincere per noi significa capitalizzare anche le occasioni precedenti. Oggi ho visto la convinzione di essere solidi e coraggiosi. Abbiamo fatto una prima mezz'ora molto buona, con tre o quattro occasioni da poter sfruttare per andare in gol. Loro negli ultimi dieci punti del primo tempo hanno alzato il baricentro e abbiamo avuto difficoltà sulle fasce nel mantenere le distanze. Negli ultimi 20' del secondo tempo abbiamo invece fatto molto meglio. Sappiamo che dobbiamo migliorare, ma avevamo bisogno di capire che fossimo sulla strada giusta. Alla fine va bene così: quello che ci serve è credere nel progetto che stiamo portando avanti".

Su cosa ha lavorato tecnicamente e tatticamente?

"Le prestazioni con Inter e Genoa erano già basate sulle nostre idee. Oggi abbiamo interpretato bene le altezze sul campo, consapevoli che ci sono dei momenti dove devi metterti con un blocco basso. Abbiamo un progetto tecnico-tattico che secondo noi da valore alle qualità dei giocatori. Abbiamo giocato tante partite in questi giorni e questo ci ha tolto tempo per lavorare. Sono molto felice della disponibilità che i ragazzi ci stanno dando. Con entusiasmo e applicazione"