Triestina, caos panchina: Tesser esonerato ma guida ancora l’allenamento. Attesa per Marino

Situazione surreale in casa Triestina. Nella giornata di ieri ad Attilio Tesser è stata comunicata la decisione di sollevarlo dall’incarico di allenatore, con la società orientata a richiamare Geppino Marino per affidargli la panchina. L’ex tecnico alabardato è già arrivato in città insieme al proprio staff, pronto a subentrare.

Manca però il passaggio formale: l’esonero di Tesser non è stato, infatti, ancora ufficializzato. Una circostanza che ha generato sconcerto nell’ambiente e portato a un paradosso evidente, con lo stesso Tesser regolarmente alla guida dell’allenamento odierno. In attesa della comunicazione ufficiale del club, la Triestina resta sospesa tra presente e futuro, in una fase di evidente confusione gestionale.

A riportare la notizia è TrivenetoGoal.it.