Torino-Cremonese, i convocati di Baroni: recuperato Tameze, c'è anche Simeone

Andrea Piras
Oggi alle 11:08Serie A
Andrea Piras

In vista della gara di questo pomeriggio, il tecnico del Torino Marco Baroni ha diramato l'elenco dei convocati. Buone notizie per il tecnico granata che recupera Tameze mentre è presente nell'elenco anche il Cholito Simeone.

Portieri: Israel, Paleari, Popa.
Difensori: Biraghi, Coco, Dembele, Ismajli, Lazaro, Maripan, Masina, Nkounkou, Pedersen.
Centrocampisti: Anjorin, Asllani, Casadei, Gineitis, Ilic, Ilkhan, Tameze, Vlasic.
Attaccanti: Abdoukhal, Adams, Ngonge, Njie, Simeone, Zapata.

