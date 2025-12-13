Torino-Cremonese, i convocati di Baroni: recuperato Tameze, c'è anche Simeone
TUTTO mercato WEB
In vista della gara di questo pomeriggio, il tecnico del Torino Marco Baroni ha diramato l'elenco dei convocati. Buone notizie per il tecnico granata che recupera Tameze mentre è presente nell'elenco anche il Cholito Simeone.
Portieri: Israel, Paleari, Popa.
Difensori: Biraghi, Coco, Dembele, Ismajli, Lazaro, Maripan, Masina, Nkounkou, Pedersen.
Centrocampisti: Anjorin, Asllani, Casadei, Gineitis, Ilic, Ilkhan, Tameze, Vlasic.
Attaccanti: Abdoukhal, Adams, Ngonge, Njie, Simeone, Zapata.
Altre notizie Serie A
Editoriale di Niccolò Ceccarini Roma, pronto l’assalto per Zirkzee. Tel è la prima alternativa. Loftus-Cheek-Lucca ipotesi di scambio tra Milan e Napoli. Per la difesa rossonera spunta l’ipotesi Disasi. Inter, si insiste per Ordóñez
Le più lette
Ora in radio
11:00Guelfi e Ghibellini live!
Guelfi e Ghibellini la trasmissione che strizza l'occhio al calcio attraverso argomenti leggeri passando per la cucina la cronaca la attualità e la politica.
Guelfi e Ghibellini la trasmissione che strizza l'occhio al calcio attraverso argomenti leggeri passando per la cucina la cronaca la attualità e la politica.
Primo piano
Serie A
Serie B
Serie C
Pronostici
Calcio femminile