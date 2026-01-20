Triestina, ancora Tesser a dirigere l'allenamento: "Sul mio esonero chiedete alla società"

Situazione abbastanza surreale quella che si sta vivendo in casa Triestina perché, notizia di ieri, mister Attilio Tesser è stato esonerato, anche se ha diretto l'allenamento di ieri: pronto al ritorno sulla panchina alabardata, Geppino Marino, che già nella giornata di ieri era in città.

Ma oggi - martedì 20 gennaio - si è scritto un nuovo capitolo di questa intrigata vicenda perché anche nel pomeriggio odierno, come si legge sul portale trivenetogoal.it, proprio il tecnico, Attilio Tesser, era al campo e ha regolarmente diretto la seduta tattica di oggi. Interpellato dai cronisti presenti, il tecnico ha tagliato corto su quella che è la sua posizione, esprimendosi così: "Sull’esonero rivolgetevi alla società, io continuo a fare il mio lavoro e a pensare esclusivamente al bene della Triestina".

Quindi? La separazione, a ieri, era cosa scontata, il Direttore Sportivo del club Michele Franco aveva chiamato il tecnico per comunicargli la scelta sul suo futuro, ma oggi sembra tutto congelato. Con la Triestina, che per altro non sa più vincere, che rimane in un limbo, e anche ultima in classifica con -2.