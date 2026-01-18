Triestina, Tesser: "Sono preoccupato realisticamente al di là della classifica"

Dopo la sconfitta contro l'Ospitaletto, il tecnico della Triestina Attilio Tesser ha commentato: "La sintesi della partita è nelle parole di Quaresmini, che ha detto che la sua squadra ha raccolto di più di quanto meritasse. Purtroppo il calcio è questo, se non fai gol fai fatica a portare a casa un risultato positivo. Non è la prima volta che ci capita, anche a Lecco abbiamo creato di più rispetto ai nostri avversari ma siamo usciti lo stesso con una sconfitta. Sono preoccupato realisticamente al di là della classifica, perché non porti a casa nulla per quanto stai facendo.

Sfido chiunque a dire che abbiamo demeritato in queste ultime quattro sconfitte consecutive. Non voglio accusare nessuno, però è un dato di fatto che, se non si fa gol, non si va da nessuna parte. Davanti sbagliamo troppo e, dietro, un gol lo prendiamo sempre. Stavolta sulla rete dell'Ospitaletto eravamo posizionati male e abbiamo concesso un triangolo troppo facile per entrare.

Nella ripresa abbiamo aumentato l'intensità, pressato e giocato con ritmo però alla fine abbiamo perso e questo fa male, moralmente non è semplice. Ai ragazzi faccio fatica ad imputare qualcosa perché hanno dato tutto. Spiace veramente, perché in tutto questo c'è un gruppo che cerca ogni gara di rimanere lì con la testa, con la voglia e la determinazione, provando a giocarsela con tutte, anche oggi su un campo dove squadre importanti hanno lasciato punti".