Giugliano, Capuano: "Prestazione ottima, sconfitta immeritata. Abbiamo sbagliato l’inverosimile"

Ezio Capuano non nasconde amarezza e frustrazione dopo la sconfitta interna del suo Giugliano contro l’Audace Cerignola, uno scontro diretto che pesa e lascia tossine. Il tecnico gialloblù, però, difende la prestazione dei suoi, parlando senza giri di parole.

“Rimane l’amaro in bocca per il risultato, la prestazione è sotto gli occhi di tutti”, esordisce Capuano. Il rammarico è soprattutto per le tante occasioni sprecate: “In Serie C, quando sbagli quattro palle gol poi rischi di perdere. Il loro portiere ha fatto due miracoli, l’ultimo su Baldé è devastante. Nel primo tempo abbiamo preso un palo e creato tanto”.

Il gol incassato, arrivato su una punizione laterale, fa infuriare il tecnico: “Mi dispiace perché non si può prendere una rete del genere. Sono molto più arrabbiato per quel gol che per quelli sbagliati”.

Capuano rivendica i tentativi di cambiare l’inerzia: “Non ci siamo mai risparmiati, ho provato in tutti i modi a venire a capo della partita, cambiando sistema di gioco. Ma nel calcio chi vince spiega, chi perde sta zitto. Noi abbiamo sbagliato l’inverosimile”.

Nessuna polemica diretta verso il Cerignola, ma una frecciata velata: “Se l’arbitro ha dato 9 minuti di recupero, vuol dire che la loro strategia era chiara. Ma se è servita a vincere, c’è poco da dire”.

Nonostante tutto, resta la fiducia: “Sappiamo che l’obiettivo è difficilissimo, ma se queste sono le prestazioni possiamo essere fiduciosi”. Un ko che fa male, ma non incrina le certezze di Capuano.