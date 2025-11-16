Pio Esposito sfata il tabù San Siro: 1-0 contro la Norvegia, Italia in vantaggio all'11'
Italia in vantaggio contro la Norvegia a San Siro. A sbloccarla all'11' è Francesco Pio Esposito: pasticcio difensivo di Ryerson, che regala la sfera a Dimarco, azione nello stretto con Retegui e pallone per l'attaccante dell'Inter. Il giovane talento azzurro e nerazzurro, spalle alla porta, aggira Ajer e insacca in girata per l'1-0.
Primo centro in carriera tra le mura di San Siro per Francesco Pio Esposito, che con la maglia dell'Italia sfata quindi finalmente il tabù.
Editoriale di Luca Calamai Conte o riconquista la squadra o addio scudetto. Zirkzee serve più a Gasp che ad Allegri. Spalletti è l’ora delle scelte. Gattuso e due errori di comunicazione
