Calzona: "Troppe polemiche inutili intorno al Napoli, gli azzurri restano da scudetto"

L'ex allenatore azzurro Francesco Calzona, oggi commissario tecnico della Slovacchia, è stato intervistato da la Repubblica e, tra i vari temi trattati, ha risposto anche a una domanda sull'andamento altalenante del Napoli: "Non sono d’accordo. Intorno al Napoli ci sono troppe polemiche inutili, era in testa alla classifica da solo fino a una partita fa. Non le capisco tutte queste critiche e aspetterei a paragonare questa stagione a quella di due anni fa, la mia, in cui ci furono delle complicazioni diverse. Gli azzurri sono ancora da scudetto".

Sull'invito di De Laurentiis a cambiare i calendari, visti i tanti infortuni, Calzona ha poi aggiunto: "Sono d’accordo, si gioca troppo, e con l’aggiunta della Nations League è un massacro, il rischio infortuni è altissimo. Trovare uno spazio solo per le Nazionali è una bella idea, meglio se in primavera".

Calzona ha infine commentato anche il cammino dell'Italia verso il Mondiale: "Non tenere conto del ranking è una bischerata. Qui la lotta è molto più dura, rispetto agli altri continenti. L’obiettivo dovrebbe essere la qualificazione delle più forti per le fasi finali, invece le priorità sembrano altre. Gli Azzurri ne hanno vinte 6 di fila e vanno agli spareggi: paradossale. Avversari facili? Macché, in Europa non ci sono successi scontati. Se l’Italia ce la farà? Sì, alle strette diamo il meglio. Meglio non giocare contro però, sono tifoso dell’Italia. Al Mondiale andiamoci insieme".