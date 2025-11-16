Ora Italia-Norvegia, Stramaccioni: "Riecco i titolarissimi di Gattuso, con qualche novità"

L'allenatore Andrea Stramaccioni, collegato per il racconto di Italia-Norvegia su Rai 1, ultima partita del girone di qualificazioni ai prossimi Mondiali per gli Azzurri di Gattuso, ha detto la sua a pochi minuti dall'inizio della partita.

Queste le riflessioni di Stramaccioni, guardando in partenza alle scelte di formazione del ct: “Gattuso ne ha cambiati dieci, tornano i suoi titolarissimi con qualche novità. Frattesi sostituisce Tonali, è il centrocampista di gran lunga con la migliore media-gol in nazionale. E poi Pio Esposito, che già in Moldavia aveva fatto vedere una buona sintonia con Retegui. Dietro toccherà Mancini marcare Haaland: è in uno stato di forma strepitoso, sarà un gran bel duello contro il centravanti più prolifico del mondo”. Stramaccioni ha quindi aggiunto, concentrandosi nello specifico su Pio Esposito: "Bellissimo test e bellissima storia per questo ragazzo, che ancora non ha trovato il gol a San Siro, né con la Nazionale, né con l'Inter. Che possa essere la serata buona!".

Di seguito le formazioni ufficiali di Italia-Norvegia, che si gioca allo stadio Meazza di Milano:

ITALIA (3-5-2) - Donnarumma; Di Lorenzo, Mancini, Bastoni; Politano, Barella, Locatelli, Frattesi, Dimarco; Retegui, Esposito.

NORVEGIA (4-4-2) - Nyland; Ryerson, Ajer, Heggem, Wolfe; Thorstvedt, Berge, Berg, Nusa; Sorloth, Haaland.