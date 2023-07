ufficiale Alessandria, tesserato l'attaccante Ronci: ha firmato un annuale coi grigi

vedi letture

Serie C

ieri alle 22:18 Serie C

Acquisto in prospettiva per l'Alessandria che ha tesserato il classe 2002 Ronci. Il calciatore vanta esperienze in terza serie con Seregno, Pro Vercelli e Fermana. Questa la nota del club piemontese:

"L’U.S. Alessandria Calcio è lieta di annunciare l’approdo in maglia grigia di Antonio Ronci. Nato ad Anzio, nel 2002, attaccante, ex Fermana e Pro Vercelli ha sottoscritto un contratto annuale a titolo definitivo".