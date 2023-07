ufficiale Arezzo, c'è il rinnovo di Risaliti: il difensore firma un contratto biennale

La Società Sportiva Arezzo è lieta di poter annunciare di aver depositato l’accordo con Giacomo Risaliti, il quale si lega al Cavallino con un contratto biennale (scadenza 30 giugno 2025).

Primo calciatore tesserato nella scorsa stagione, Risaliti si è rivelato non solo tra i punti di forza del Cavallino nella fase difensiva ma è stato anche prezioso in zona gol. Sue le reti all’esordio in campionato (doppietta ad Orvieto) e nel primo turno di Coppa Italia (doppietta a Livorno), senza dimenticare l’apporto nello scontro diretto dello scorso 16 aprile.

A ‘Jack‘ un grande in bocca al lupo per questo nuovo capitolo in amaranto.