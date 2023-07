ufficiale Legnago, c'è la conferma per Ruggeri: biennale con opzione per il terzo anno

vedi letture

"Fisico possente, da marcatore gladiatorio, si è messo a disposizione di mister Donati sia da “braccetto” nella difesa a tre, e da terzino in quella a quattro, rigorosamente a sinistra. Duttilità e margini di miglioramento, ne hanno fatto da subito uno dei migliori prospetti della nostra rosa dello scorso anno, e quindi per Giacomo Ruggeri non poteva non scattare la conferma. Il calciatore ha sottoscritto un accordo biennale, con rinnovo automatico per una terza stagione in caso di salvezza".

Con questa nota il Legnago ha annunciato la permanenza del classe 2003 che nella passata stagione è stato fra i protagonisti della promozione in Serie C con 24 presenze in Serie D a cui se ne aggiungono altre due fra Coppa Italia e Poule Scudetto.