Altro rinforzo per il Messina: dal Licata arriva Giulio Frisenna. Il centrocampista classe 2002, tra i migliori under dell'ultima stagione in Serie D, si trasferisce a titolo definitivo e firma un contratto fino al 2025. "Giulio Frisenna è dei nostri... Benvenuto a Messina", annuncia il club siciliano tramite i propri canali ufficiali.

“Siamo contenti di questo nuovo rinforzo - le parole del direttore sportivo Domenico Roma - perché si tratta di un calciatore che risponde alle caratteristiche richieste dal nostro allenatore Modica. Voleva calciatori con la pancia vuota, vogliosi di fare bene e soprattutto entusiasti di venire a Messina, una delle piazze più importanti e calde del panorama calcistico nazionale”.