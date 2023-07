ufficiale Rimini, un altro rinforzo in porta. Dal Sassuolo arriva Cristian Jashari

Un altro portiere per il Rimini. Dopo l'arrivo di Edoardo Colombo, svincolato dopo l'esperienza alla Cavese, il club romagnolo ha comunicato di aver acquistato anche Cristian Jashari. L'estremo difensore albanese classe 2006 arriva in prestito fino al termine della stagione dal Sassuolo. Di seguito il comunicato ufficiale del club romagnolo:

"Il Rimini Football Club annuncia che il giovane portiere Cristian Jashari è un nuovo giocatore biancorosso. Classe 2006, alto 184 cm arriva in prestito temporaneo dal Sassuolo sino al 30 giugno 2024. Per il 17enne di nazionalità albanese, e già convocato nelle nazionali giovanili del suo Paese, è un ritorno a casa perché in Emilia ci era arrivato nel settembre del 2020 proprio dal biancorosso. Dopo aver militato dai 6 ai 12 anni nella scuola calcio “Junior del Conca” ha vestito la maglia a scacchi tra i pali della Under 13 e Under 14, poi nel 2020 il trasferimento ai neroverdi dove lo scorso anno ha indossato la casacca della Under 17".