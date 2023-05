ufficiale Taranto, c'è l'accordo con Martorel per la risoluzione consensuale del contratto

È con una nota ufficiale diramata a mezzo social, che il Taranto "comunica di aver raggiunto con il calciatore Alessio Martorel l’accordo per la risoluzione consensuale del contratto. Il club ringrazia il calciatore per la straordinaria professionalità e attaccamento alla maglia mostrati in questi mesi di permanenza a Taranto augurandogli i migliori successi per la sua carriera".