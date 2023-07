ufficiale Taranto, continua l'avventura di Loliva in rossoblù: ha rinnovato il contratto

Loliva e il Taranto continueranno la loro avventura assieme. Il club pugliese ha infatti comunicato il rinnovo di contratto del giovane portiere. Questa la nota:

"La società Taranto Football Club 1927 comunica di aver prolungato il contratto di Andrea Loliva sino al 30/06/2024. Per l’estremo difensore classe 2000, l’avventura in rossoblù continua dopo aver trascorso le ultime due stagioni in riva allo Ionio. Ad Andrea il più caloroso bentrovato in rossoblù".