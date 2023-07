ufficiale Virtus Verona, nuovo innesto per l'attacco. Alessio Menato nuovo giocatore rossoblu

La Virtus Verona ha ufficializzato quest'oggi un nuovo innesto per il reparto offensivo. Si tratta di Alessio Menato, classe 2001 dall'Este: "La Virtus Verona è lieta di comunicare di aver acquisito, con contratto fino al 30 giugno 2025, le prestazioni sportive di Alessio Menato.

Nato a Abano Terme (PD) il 22 maggio 2001, Menato è un attaccante che arriva in rossoblù dopo aver militato nelle ultime quattro stagioni in compagini di Serie D in cui si è fatto notare anche per l’interessante score in termini di realizzazioni. Chiuso il percorso giovanile con il Padova, in carriera ha vestito le maglie di Montebelluna, Luparense, Spinea e, nell’ultima annata, dell’AC Este, con la cui divisa ha disputato 30 presenze andando a segno in 13 occasioni".