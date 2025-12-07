Union Brescia, è crisi: il club valuta l'esonero di Diana. Ferretti: "Prestazione intollerabile"

La pesante caduta nel derby contro il Lumezzane ha aperto ufficialmente la crisi in casa Union Brescia, facendo vacillare più che mai la posizione di Aimo Diana. Il tecnico non si è presentato ai microfoni nel post-partita, lasciando spazio a un duro intervento del direttore sportivo Andrea Ferretti, che ha fotografato senza filtri il momento delicatissimo della squadra.

Ferretti ha parlato di “valutazioni a trecentosessanta gradi”, lasciando intendere che l’esonero dell’allenatore sia un’ipotesi tutt’altro che remota. Secondo quanto riportato dal Giornale di Brescia, la società sta seriamente considerando un cambio in panchina già nelle prossime ore.

Il ds non ha cercato attenuanti: “Dobbiamo prenderci le nostre responsabilità, questa prestazione è intollerabile. Anche il Lumezzane aveva delle assenze, non ci sono scuse. È stata la peggior prestazione dell’anno e da salvare non c’è nulla”. Parole che pesano come macigni, soprattutto in un momento in cui la squadra sembra aver perso identità, compattezza e fiducia nei propri mezzi.

Nonostante la delusione, Ferretti prova a lasciare uno spiraglio di speranza: “Questo gruppo ha valori umani e tecnici, credo ancora in loro. Il campionato è ancora nelle nostre mani, ma ora è il momento di tirarli fuori”. Un messaggio chiaro alla squadra, chiamata a reagire immediatamente per non compromettere definitivamente la stagione.

Intanto, il presidente Pasini mantiene il massimo riserbo, descritto come “deluso e amareggiato” dopo un ko che ha scosso tutto l’ambiente. Le prossime ore saranno decisive: in casa Union Brescia tira un’aria tesissima e l’addio a Diana sembra sempre più vicino.