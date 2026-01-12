TMW
Union Brescia, si avvicina la chiusura per Manuel Marras della Reggiana
Si avvicina un nuovo colpo di mercato per l'Union Brescia.
Stando a quanto raccolto dalla redazione di TuttoMercatoWeb.com la Leonessa starebbe chiudendo l'operazione con la Reggiana per il trasferimento al 'Rigamonti' di Manuel Marras, esterno destro classe 1993.
Qualora, però, l'operazione non andasse in porta il direttore sportivo Andrea Ferretti ha già pronta l'alternativa: Devid Bouah della Carrarese.
