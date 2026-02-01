TMW
Per Verre alla fine la spunta il Perugia: domani la firma fino a giugno con opzione
Valerio Verre al Perugia, ci siamo. Dopo l’uscita di scena della Salernitana e il tentativo di inserimento del Ravenna, è stato il club umbro a spuntarla. Il centrocampista classe 1994, attualmente svincolato, firmerà domani un accordo fino a giugno. Nell’intesa sarà anche presente un’opzione per l’eventuale rinnovo.
Verre vanta in carriera 150 presenze in Serie A e 190 in Serie B, dunque può rivelarsi un valido rinforzo per il Perugia in lotta per la salvezza in Serie C.
