TMW Per Verre alla fine la spunta il Perugia: domani la firma fino a giugno con opzione

Valerio Verre al Perugia, ci siamo. Dopo l’uscita di scena della Salernitana e il tentativo di inserimento del Ravenna, è stato il club umbro a spuntarla. Il centrocampista classe 1994, attualmente svincolato, firmerà domani un accordo fino a giugno. Nell’intesa sarà anche presente un’opzione per l’eventuale rinnovo.

Verre vanta in carriera 150 presenze in Serie A e 190 in Serie B, dunque può rivelarsi un valido rinforzo per il Perugia in lotta per la salvezza in Serie C.