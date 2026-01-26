Udinese, Davis esulta: "Questa è la mia miglior stagione. Sono molto felice"
TUTTO mercato WEB
Un gol importante e bellissimo quello di Keinan Davis, che ai microfoni di Sky Sport esulta per la vittoria per 3-1 del suo Udinese contro l'Hellas Verona: "Sono molto, molto felice, ho tirato molto forte. Abbiamo fatto bene oggi".
Questa è la sua migliore stagione?
"Sì, naturalmente. Ho avuto tanti infortuni i primi 2 anni, ma se sto bene sono qui".
Altre notizie Serie A
Editoriale di Raimondo De Magistris E' finita la magia? Il Bologna dopo cessioni per oltre 80 milioni sta steccando la stagione della consacrazione. Cosa c'è dietro un'annata che per ora è un mezzo flop
Le più lette
1 E' finita la magia? Il Bologna dopo cessioni per oltre 80 milioni sta steccando la stagione della consacrazione. Cosa c'è dietro un'annata che per ora è un mezzo flop
4 Verona, Zanetti: "Non sono tranquillo. Mi sarei aspettato giocatori, invece sono andati via due titolari"
Ora in radio
09:40A Tutta C
A Tutta C , Tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 11 e dalle 18 alle 19 un doppio approfondimento per raccontare la Lega Serie C.
A Tutta C , Tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 11 e dalle 18 alle 19 un doppio approfondimento per raccontare la Lega Serie C.
Primo piano
Serie A
Verona, Zanetti: "Non sono tranquillo. Mi sarei aspettato giocatori, invece sono andati via due titolari"
Serie B
Serie C
Pronostici
Calcio femminile