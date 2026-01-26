Udinese, Davis esulta: "Questa è la mia miglior stagione. Sono molto felice"

Un gol importante e bellissimo quello di Keinan Davis, che ai microfoni di Sky Sport esulta per la vittoria per 3-1 del suo Udinese contro l'Hellas Verona: "Sono molto, molto felice, ho tirato molto forte. Abbiamo fatto bene oggi".

Questa è la sua migliore stagione?

"Sì, naturalmente. Ho avuto tanti infortuni i primi 2 anni, ma se sto bene sono qui".