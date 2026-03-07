Domani il derby di Milano, Vieri: "Se Allegri vuole vincere, il Milan dovrà attaccare"

Nel corso dell'intervista concessa all'edizione odierna della Gazzetta dello Sport, Christian Vieri ha parlato del derby di Milano di domani sera. E anche un pareggio nella starcittadina porterebbe già in direzione scudetto: "Nessun interista dice niente perché non vuole portare sfortuna, ma a meno dieci con dieci partite da giocare, non ci sarebbe squadra in grado di raggiungere questa Inter. Che fra l’altro con le 'piccole' vince praticamente sempre. E quando perdi uno scudetto, è perché perdi punti qua e là con le piccole".

Parlando del derby di andata, l'ex centravanti ha sottolineato come il Milan abbia vinto con un contropiede "perché è straforte in ripartenza rispetto all’Inter. L’Inter sa come gioca il Milan, dunque Chivu lavorerà forte sulle transizioni difensive: se necessario, anche con un bel fallo tattico, come piace dire ai sapientoni laureati in calcio che amano inventare espressioni nuove. Io dico: se perdi palla, anche una bella ranzata se necessario".

Parlando di tattica, Allegri gioca sempre col 3-5-2 passando poi al 4-3-3 a gara in corso a volte: "Questi sono numeri, ne parliamo così tanto solo in Italia. Se vuole vincere il derby, il Milan dovrà attaccare: come farlo nel modo migliore con i giocatori che ha, nessuno meglio di Allegri può saperlo".