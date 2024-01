Ufficiale Virtus Francavilla, risoluzione consensuale del contratto con Sergio Yakubiv

Virtus Francavilla Calcio comunica di aver trovato l’accordo per la risoluzione consensuale con il calciatore Sergio Yakubiv. La società desidera ringraziare Sergio per il lavoro svolto e l’impegno profuso con la maglia biancazzurra, augurandogli un grosso in bocca al lupo per il prosieguo della sua carriera